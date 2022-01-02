В Октябрьском районе Ростовской области установили два новых ФАПа

Два здравпункта обошлись местному и областному бюджетам в 3,4 млн. Фото: сайт администрации Октябрьского района

В Ростовской области, в двух хуторах — Коммуна и Озерки Октябрьского района открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Как сообщается на сайте администрации района, это сделано в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

- В зданиях предусмотрены кабинеты для приема пациентов, процедурные, отдельные боксы для лекарств, хозпомещения, санузел и другие, - сообщают в администрации Октябрьского района. - Помещения также укомплектуют горячей и холодной водой, системами отопления, канализации, вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализацией и счетчиками.

ФАПы открыли за счет областного и местного бюджетов. Потребовалось 3,4 миллиона рублей.

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