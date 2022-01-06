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Общество6 января 2022 4:00

Ростовские власти объяснили, почему профессия дворника сейчас одна из самых невостребованных

Причиной дефицита кадров является низкая заработная плата
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Зарплата по Ростову в среднем составляет около 20 тысяч рублей.

Зарплата по Ростову в среднем составляет около 20 тысяч рублей.

Как сообщает портал Donnews со ссылкой на городскую администрацию, это связано с тем, что профессия дворника в данный момент является одной из самых невостребованных в городе. А причиной дефицита кадров является низкая заработная плата.

В ростовской мэрии отметили, что организация, которая производит уборку городских улиц, принимает на работу людей вне зависимости от национальных признаков и вероисповедания.

Аналитики сервиса HeadHunter провели исследования и выяснили, что в 2021 году спрос на дворников сильно возрос. Зарплата по Ростову в среднем составляет около 20 тысяч рублей.

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Также для обработки дорог и тротуаров заготовили около 6 тысяч тонн реагентов.