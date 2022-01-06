В Новочеркасске пройдут пышные рождественские гуляния

В Новочеркасске на Рождество продлят работу транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске в Рождество пройдут праздничные богослужения и массовые гуляния. Об этом 5 января сообщили на сайте Администрации города.

Мероприятия пройдут в 11 храмах. В Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем Соборе 6 января в 21:00 состоится всенощное бдение, а в 00:00 - ранняя божественная литургия. Богослужения состоятся в Александро-Невском храме, приходе на улицы Мацоты, 48, и храме Дмитрия Донского на улице Пляжной.

В ночь с 6 на 7 января в Новочеркасске будет продлена работа общественного транспорта. На маршрут № 1 выйдут на четыре автобуса больше в 23:58 и 1:18 от терапевтического корпуса, в 00:38 от ж/д вокзала и 1:58 от ж/д вокзала до Вознесенского собора.

Автобусы маршрута № 2 поедут в 00:10 и 1:20 от Азовского рынка, в 00:40 – от улицы Котовского и в 1:50 – от улицы Котовского до Вознесенского собора.

Автобусы № 52 тоже запланировали дополнительные рейсы. Они будут происходить в 22:00 и 23:40 от улицы Украинской, на 22:50 и 00:30 – из микрорайона Молодёжного и на 01:20 – от улицы Украинской до Вознесенского собора.

Автобусы маршрута № 11 будут отправляться в 00:40 от Азовского рынка, в 1:20 – из микрорайона Донского и в 2:00 – от Азовского рынка до Вознесенского собора.

По городу будут ездить и дежурные автобусы, которые будут заниматься развозом горожан после ночной службы в Вознесенском соборе. Примерное время отправления – с 2:30 до 3:00. Кроме того, в рождественскую ночь будет продлена и работа трамвая, следующего по маршруту № 2. Последний рейс он совершит в 2:00 от конечной остановки на улице Орджоникидзе.

В новочеркасских домах культура праздничные мероприятия пройдут еще 6 января. А 7 января в 12:00 у главной городской елки состоится Рождественская программа в которую включены колядки и народные гуляния.

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