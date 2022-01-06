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Общество6 января 2022 11:00

Казаки будут патрулировать город во время Рождественской ночи

Богослужения пройдут в 56 храмах донской столицы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Алексей Логвиненко рассказал о подготовке к Рождественской ночи. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Алексей Логвиненко рассказал о подготовке к Рождественской ночи. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм рассказал о подготовке к Рождественской ночи. В четверг, 6 января, ему были представлены отчеты городских служб. Обеспечивать безопасность ростовчан будут не только полицейские, но и казаки, а также казачьи и народные дружины.

Рождественские литургии пройдут в 56 городских храмах. Стоит отметить, что богослужения будут проводиться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. На всех присутствующих обязательно будут маски, а пожилым людям и вовсе посоветовали оставаться дома и посмотреть литургию в прямом эфире для сохранения их здоровья.

Для удобства ростовчан в Рождественскую ночь время работы общественного транспорта продлили до 3:00.

- От всей души поздравляю жителей донской столицы с Рождественским Сочельником! Семейного тепла вам, духовных перемен и счастья! С радостным и светлым праздником! - написал Алексей Логвиненко.

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Транспорт будет в этот день работать по новой схеме и в новом графике.