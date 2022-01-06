Убыль населения в Ростовской области в ушедшем году составила более 60%

В Ростовской области возрос показатель убыли населения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе подсчитали убыль населения с января по ноябрь 2021 года. Она составила более 60%. Стоит отметить, что это второй по величине показатель в Южном Федеральном округе. Такие данные были опубликованы на портале Росстата.

Показатель убыли населения за 11 месяцев 2021 года, а именно с января по ноябрь, составил 38 451 человек. Этот показатель на 60,2% больше аналогичных показателей за такой же период 2020 года. На тот момент убыль населения составляла 23 994 человека.

Важно сказать, что этот показатель на 12,1% больше тех, что были зарегистрированы в Краснодарском крае. Но в самом регионе убыль населения за год увеличилась на 105,4%, а население сократилось на 16,4 тысячи человек.

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