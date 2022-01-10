Ремонт дороги в слободе Кашары обойдется в 125,4 миллиона рублей

В слободе Кашары отремонтируют внутрипоселковую дорогу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В слободе Кашары приняли решение отремонтировать одну из местных автомобильных дорог. На эти нужды будет потрачено более 125,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен муниципальным казенным учреждением "Отдел заказчика" Кашарского района Ростовской области. Все желающие принять участие могут подать свои заявки до 19 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет произвести капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по переулку Школьному от улицы Московской до улицы Комсомольской.

Источник финансирования в документации не значился. Работы планируется начать 1 мая, а окончить их необходимо к 30 ноября.

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