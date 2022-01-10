Покупка и установка кондиционеров в детской поликлинике Ростова будет стоить более 24 миллионов рублей

В Ростовской детской поликлинике установят кондционеры Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовская детская поликлиника железнодорожного района приняла решение установить в здании кондиционеры. На эти нужды планируется потратить более 24 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять участие могут подать свои заявки до 11 января. Затем конкурсная комиссия определит победителю, которому будет необходимо осуществить поставку и установку 110 кондиционеров разной мощности и ценовой категории.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Установить их планируется до 1 июля. Работы разрешается вести в рабочие дни с 9 до 17 часов. В выходные и праздничные дни установка может производиться только по согласованию с заказчиком.

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Источник финансирования в документации указан не был.