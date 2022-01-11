На ремонт ростовской школы потратят более 12 миллионов рублей

В Ростове выполнят капитальный ремонт школы №92 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове запланировали произвести капитальный ремонт одной из городских школ. Речь идет об учебном заведении №92. На эти нужды планируется направить более 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие могут подать заявки на участие до 25 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому будет необходимо заняться обследованием зданий, инженерно-геодезическими изысканиями, укреплением фундаментов, проектными работами, проведением госэкспертизы проекта и изысканий.

Источник финансирования в тексте документации не значился. А все работы должны быть выполнены к 9 декабря нынешнего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупка и установка кондиционеров в детской поликлинике Ростова будет стоить более 24 миллионов рублей.

Средства будут выделены из городского бюджета.