В Новочеркасске к Крещению оборудуют две купели. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске к Крещению будут оборудованы две купели. Они будут находиться в микрорайонах Хотунок и Донской. Организацию празднования обсудили на прошедшем совещании, на котором председательствовал и.о. главы горадминистрации Виктор Синюгин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обустраивать купели будут казаки Новочеркасского казачьего округа, а именно представители казачьих обществ «Казачье» и «Донское». Все это будет происходить при поддержке администрации города. Кроме того, казаки будут обеспечивать охрану и во время самого празднования.

- По традиции крещенские купания начнутся вечером 18 января и продлятся до середины дня 19 января. Купели оборудуют на улице Селекционной в районе дома №17 и на подводящем канале ГРЭС, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что около купелей будут нести службу медики и спасатели.

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