Вскоре в Ростове-на-Дону православные христиане будут праздновать Крещение Господне. По традиции в ночь с 18 на 19 января верующие будут купаться в проруби. В МЧС по Ростовской области рассказали, где будут расположены официально оборудованные купели.КОНКРЕТНО:Железнодорожный районГремучий источник, ул. Портовая 72Купель на территории Преполовенского храма, ул. Всесоюзная д. 167Серафимовский источник в ботсаду, ул. Чапаевская, 18Первомайский район:Ростовское море, ул. Прокофьева, 34Советский район:Родник «Серебряный», святой Георгиевский источник, переулок Красноярский у д. 13Ворошиловский район:Северное водохранилище, проспект Космонавтов – ул. КапустинаОктябрьский район:Источник на территории Храма Святой Троицы Свято-Иверского женского монастыря, ул. Неклиновская, 4Первомайский район:Ростовское море, ул. Орская, 102 (перед дамбой через Ростовское море)Ворошиловский район:Источник «Сурб Хач», ул. Баграмяна, 1Отметим, что при купании в проруби следует соблюдать следующие рекомендации:К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки.Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Не находитесь в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма.После купания или омовения разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.Для укрепления иммунитета и чтобы избежать переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов или овощей из предварительно подготовленного термоса.Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Хотя бы потому, что это не приветствуется церковью, ведь Крещенское купание – это символ очищения, обновления, освобождение духа. Принятие алкоголя не поможет вам согреться, а Крещенское купание потеряет всякий смысл.Ну и, конечно, это не рекомендовано с медицинской точки зрения. Многие думают, что спиртное согревает тело, но это не так. Из-за опьянения сосуды расширяются, и человек начинает быстро терять тепло. Если в таком состоянии залезть в ледяную воду, то можно переохладиться и серьезно заболеть. Также алкоголь опасен тем, что повышает нагрузку на сердце.Стоит помнить, что нельзя купаться в проруби на Крещение людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Люди, которые страдают от болезней органов дыхания, например, астмой, бронхитом, гайморитом, фронтитом, также должны воздержаться от купания в прорубиТакже нельзя купаться людям, у которых есть серьезные кожные заболевания, например, псориаз, экзема.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В донской столице утвердили новые санитарные правила на КрещениеДокумент вступит в силу уже 14 января (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:«От грехов не избавит»: Как церковь относится к купаниям на Крещение рассказали в Ростовской епархииЭто не богослужебная традиция (подробнее)«Закалка поможет похудеть и радоваться жизни»: О пользе и вреде купания в проруби на Крещение рассказала ростовский врачТерапевт Любовь Колбасенко объяснила, каким образом надо готовиться к экстремальной процедуре, и кому смертельно опасно нырять в ледяную воду (подробнее).Крещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.