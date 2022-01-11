Донское правительство ищет подрядчика для изготовления медалей и губернаторских знаков

Донское правительство закупит медали и губернаторские знаки Фото: Евгения ГУСЕВА

Донское правительство объявило поиски подрядчика, который займется изготовлением медалей и губернаторских знаков. На эти нужды планируется потратить более 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок

Конкурс был объявлен правительством Ростовской области. Все желающие уже подали свои заявки на участие. В настоящее время ведется работа комиссии, которая определит победителя, которому необходимо будет изготовить 300 штук медалей "За доблестный труд на благо Донского края" и столько же губернаторских знаков "За ратную службу". Кроме того, для каждого из изделий необходим отдельный футляр. По готовности необходимо будет осуществить их поставку.

Все награды должны поступить в правительство не позднее 1 ноября. Закупку также профинансируют донские власти.

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