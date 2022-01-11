Василий Голубев высказал опасения по поводу ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе

В регионе может возрасти количество зараженных коронавирусом Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией высказал свои опасения о том, что в донском крае ситуация с COVID-19 может резко ухудшиться.

Глава региона считает, что есть вероятность значительного роста заболеваемости, на это уже есть задел. Василий Голубев на заседании рассказал о своей беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По словам губернатора, в ходе нее они обсудили различные сценарии развития ситуации.

- Нужно понимать, что-то, что происходит в Европе и мире, может прийти и придет к нам, - отметил Голубев.

Кроме того, он поручил вернуть прежние темпы тестирования на коронавирусную инфекцию. В настоящее время Ростовская область находится в красной зоне по коронавирусу и все именно из-за этого показателя.

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Такая ситуация характерна для Ростова, Волгодонска, Аксая, Новочеркасса, Шахт, Таганрога, Каменска-Шахтинского.