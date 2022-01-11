Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 17:03

Ростовскую область может накрыть новая волна коронавируса

Такой прогноз дал главврач РОКБ Вячеслав Коробка
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ростовскую область может накрыть пятая волна коронавируса

Ростовскую область может накрыть пятая волна коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе может начаться новая волна коронавируса. Такой прогноз дал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка. Резкий подъем заболеваемости может произойти уже весной.

Коробка отметил, что в период активной фазы в ковидном госпитале РОКБ проходили лечение около 500-600 человек. В настоящее время там находятся порядка 120 пациентов и есть достаточно большое количество свободных коек.

Врач также отметил, что сейчас уже большое количество дончан приобрели иммунитет к заболеванию при помощи пройденной вакцинации или перенесенной болезни. Но через полгода эффект от антител будет утерян. По прогнозам Вячеслава Коробки, в большинстве случаев это произойдет весной, потому что активная прививочная компания проходила летом и осенью прошлого года.

- Привитые тогда уже будут слабо защищены, они могут составить основную группу тех, кто начнет передавать вирус друг другу, и будут основными заболевшими следующей волны, - процитировал медика портал «Дон24».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев высказал опасения по поводу ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе.

Губернатор считает, что число заболевших может значительно возрасти.