Ростовскую область может накрыть новая волна коронавируса

Ростовскую область может накрыть пятая волна коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе может начаться новая волна коронавируса. Такой прогноз дал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка. Резкий подъем заболеваемости может произойти уже весной.

Коробка отметил, что в период активной фазы в ковидном госпитале РОКБ проходили лечение около 500-600 человек. В настоящее время там находятся порядка 120 пациентов и есть достаточно большое количество свободных коек.

Врач также отметил, что сейчас уже большое количество дончан приобрели иммунитет к заболеванию при помощи пройденной вакцинации или перенесенной болезни. Но через полгода эффект от антител будет утерян. По прогнозам Вячеслава Коробки, в большинстве случаев это произойдет весной, потому что активная прививочная компания проходила летом и осенью прошлого года.

- Привитые тогда уже будут слабо защищены, они могут составить основную группу тех, кто начнет передавать вирус друг другу, и будут основными заболевшими следующей волны, - процитировал медика портал «Дон24».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев высказал опасения по поводу ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе.

Губернатор считает, что число заболевших может значительно возрасти.