Измерители воздушного потока почти за 16 миллионов рублей установят на Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС установят измерители потока воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе руководители Ростовской атомной электростанции приняли решение установить на венттрубах измерители воздушного потока. На эти нужды планируется потратить около 16 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Российским концерном по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях. В настоящее время все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. Сейчас идет работа комиссии, которая определит победителя. Он получит право на заключение договора на монтаж оборудования для измерения параметров воздушного потока в венттрубах четырех энергоблоков и спецкорпуса Ростовской АЭС.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Срок выполнения работ также не был указан.

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По готовности необходимо будет осуществить их поставку.