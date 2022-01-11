Губернатор Ростовской области призвал нарастить охват населения тестированием

Губернатор потребовал нарастить темпы тестирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией призвал нарастить охват населения тестированием на коронавирус.

Глава региона отметил, что нынешний спад считается неприемлемым. В настоящее время в некоторых муниципалитетах зафиксировано сильное сокращение объемов ПЦР-тестирования.

Донской Роспотребнадзор сообщил, что на территории Веселовского, Мартыновского, Советского, Волгодонского и Чертковского района показатели упали ниже средних по всем муниципалитетам. В этой местности показатели охвата тестированием варьировались от 37 до 79 человек на 100 тысяч граждан, что не соответствует стандартам объемов тестирования по условиям текущей эпидемиологической обстановки.

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Это произошло из-за низких темпов тестирования населения.