Отключение света в Ростове-на-Дону 12 января 2021 года: три городских улицы останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 января 2021 года: в донской столице будет обесточена часть районов города. Электричества в домах ростовчан не будет на протяжении нескольких часов.

Донские энергетики сообщили, что обесточивания будут связаны с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, 12 января, с 8 до 16 часов свет отключат на ул. 3-я Ноябрьская 1-21, 2-28; ул. Курская 4.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Комарова 24А.

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