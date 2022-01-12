На изготовление шести тысяч памятных знаков донское правительство потратит 3,6 миллиона рублей

Правительство Ростовской области закупит памятные знаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донское правительство ищет подрядчика, который займется изготовлением памятных знаков. На эти нужды планируется потратить 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен региональным правительством. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться изготовлением шести тысяч памятных знаков «85 лет Ростовской области», каждый из которых должен быть упакован в отдельный футляр. Кроме того, подрядчик должен будет подготовить еще и именные удостоверения.

Поставку необходимо будет осуществить до 1 апреля. Профинансирует закупку правительство Ростовской области.

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