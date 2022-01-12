На охрану каменской спецшколы-интерната потратят около 1,6 миллиона рублей

В Каменской спецшколе-интернате установят охранную систему Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области было принято решение установить охранную систему для Каменской специальной школы-интерната. На эти нужды планируется потратить около 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 20 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет установить систему обеспечения безопасности на территории учебного заведения.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Все работы следует выполнить в период с марта по декабрь.

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Поставку необходимо осуществить до 1 апреля.