Ростовские власти запланировали сменить формат работы с перевозчиками

В Ростове проведут транспортную реформу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донской столицы приняли решение кардинально изменить формат работы с перевозчиками. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на минувшей пресс-конференции. Но глава городской администрации сообщил, что сроки для этого пока не определены.

Модернизацию планируется провести при помощи заключения брутто-контрактов при работе с перевозчиками. В этом случае власти будут приобретать нужное количество автомобильных часов у транспортных компаний. Пассажиры все также будут платить за билеты, но только теперь деньги поступят не перевозчикам, а сразу в городскую казну. Но для всего этого понадобятся дополнительные вливания из бюджета.

- Идея эта обсуждается в Ростове всё активнее. И я уверен, что мы на такую схему работы перейдём. Но точно не в 2022 году, - отметил Логвиненко.

Такая практика будет положительной для пассажиров. В этом случае автобусам не нужно будет простаивать на остановках, чтобы набрать большее количество людей, так как компаниям будут платить за рейсы.

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Алексей Логвиненко отметил, что ситуацию изменить уже нельзя.