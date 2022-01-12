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Общество12 января 2022 17:46

В Ленинском районе донской столицы планируется снести все аварийные дома

В прошлом году практически все подобные здания были демонтированы в Кировском районе
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ленинском районе Ростова снесут все аварийные дома

В Ленинском районе Ростова снесут все аварийные дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко на прошедшей пресс-конференции сообщил журналистам, что в нынешнем году планируется снести все аварийные дома в Ленинском районе города.

- Если дом, не являющийся памятником архитектуры, признан аварийным и расселён полностью, то он должен быть снесён. Старой рухляди, где обитают бомжи и постоянно случаются пожары, быть не должно. Это требование закона, - отметил Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова рассказал, что в минувшем году были снесены почти все аварийные здания в Кировском районе. В этом году пришла очередь Ленинского района. Алексей Логвиненко заверил, что освободившаяся территория будет отдана под застройку.

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