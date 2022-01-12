Алексей Логвиненко призвал ремонтировать каждую дорогу в городе раз в три года

Алексей Логвиненко озвучил сумму, которую надо потратить на ремонт дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко озвучил примерную сумму, которую потребуется потратить для того, чтобы постоянно содержать дороги в хорошем состоянии. На эти нужды планируется выделять ежегодно порядка 1,2-1,3 миллиарда рублей. Об этом глава администрации рассказал на прошедшей пресс-конференции.

В настоящее время выделяемая сумма является довольно небольшой. Она составляет около 550-600 миллионов рублей.

- Мы должны выйти на такой уровень, когда мы ремонтируем каждую дорогу раз в три года. Три года она находится на гарантии у подрядчика, а потом мы её заново ремонтируем, - сообщил Алексей Логвиненко.

В этом случае после появления ямы подрядчик в ближайшее время будет её ликвидировать. Но когда такой подход воплотят в жизнь - неизвестно.

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