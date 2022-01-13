Отключение света в Ростове-на-Дону 13 января 2021 года: несколько районов города останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 января 2021 года: в донской столице будут обесточены сразу несколько районов города. Электричества в домах ростовчан не будет в течение нескольких часов.

Донские энергетики отметили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В четверг, 13 января, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. М. Горького 13/62, 15, 23-47; ул. Красноармейская 36-40; пер. Доломановский 60; пер. Братский 61-71, 74-86.

С 9 до 16 часов обесточат дома на бул. Комарова 24А.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Коммунаров 23-29, 22-28; просп. Шолохова 146-154; пер. Контактный 1-23; пер. Быстрый 1-3, 2-8; пер. Бесланский 2-14, пер. Бакинский 2-28, 1-25; ул. 12-го февраля 62-98; пер. Гвардейский 81-83.

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