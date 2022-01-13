В Ростове горожане просят убрать туалет с видного места на набережной

Ростовчане потребовали перенести туалет на набережной. Фото: "Благоустройство города"

Местные жители донской столицы обратились к властям с просьбой убрать туалет с видного места на улице Береговой. Свое обращение они опубликовали на популярном портале "Благоустройство города".

- Пожалуйста, переставьте это убогое заведение, которое портит весь вид нашей набережной, одно из немногих мест, которым реально можно гордиться и восхищаться, сравнивая с другими городами, - написал автор обращения.

Горожане уверяют, что санузел можно было расположить и на другой стороне дороги или в конце набережной, где нет зелени. В настоящее время уже идут поиски исполнителя, который займется решением проблемы.

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