В Ростове на Крещение оборудуют восемь купелей

В Ростове к Крещению оборудуют восемь купелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на Крещение организуют восемь купелей, в том числе они будут располагаться возле храмов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

1. Храм преполовения Серафима Саровского

Адрес: Портовая, 72 - гремучий источник.

Настоятель: иерей Александр Орешин (8(928)779-88-81)

Освящение: 19 января после литургии крестным ходом от храма к источнику с 10:30-11:30

2. Преполовенский храм

Адрес: ул. Всесоюзная, 167

Настоятель: иерей Алексей Осяк (8(928)778-84-04)

Освящение: купель на территории храма: 18 января 11:00-19:00; 19 января 09:00-21:00

3. Свято-Никольский храм

Адрес: ул. Чапаевская, 18- Ботанический сад ЮФУ (Серафимовский источник)

Настоятель: протоиерей Юрий (Георгий) Жилин (8(918)506-09-53)

Освящение: 18 января 14:30-15:30

4. Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Адрес: ул. Прокофьева, 34 - Ростовское море

Настоятель: протоиерей Анатолий Николаевич Гомоюнов, (8 (918) 509-60-42)

Освящение: 19 января 11:00-13:00

5. Храм великомученика Георгия Победоносца

Адрес: пр. Коммунистический, 38б, пос. Первомайский, переулок Красноярский у д. 13, Родник «Серебряный», святой Георгиевский источник.

Настоятель: протоиерей Владимир Тер-Аракельянц (8(918)543-70-50)

Освящение: 19 января 4:30-5:00

6. Храм святого Георгия Победоносца

Адрес: ул. 339 Стрелкой Дивизии,33, Храмовая купель в Георгиевском парке (территория прихода)

Настоятель: протоиерей Валерий Волощук (8(918)558-05-10)

Освящение: 18 января 18.00-22:00; 19 января 11:00-20:00

7. Александро-Невский храм

Адрес: проспект Космонавтов – улица Капустина - Северное водохранилище

Настоятель: иерей Филипп Валерьевич Волощук (8(918)598-37-57)

Освящение: 18 января 19:30 -22:00

8. МРО церковь монастыря «Сурб Хач» (Св. Креста) Армянской Апостольской Церкви

Адрес: ул. Баграмяна, 1 - Сурб Хач

Настоятель: настоятель Тертерян Погос Аршакович (8(904)341-43-05)

Освящение: 18 января 21:00-22:00

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