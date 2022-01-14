Отключение света в Ростове-на-Дону 14 января 2021 года: город ждут масштабные отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 января 2021 года: в донской столице местных жителей ожидают масштабные отключения электричества. Свет будет отключен в разных районах города. Обесточивания будут длиться на протяжении нескольких часов.

Энергетики сообщили о том, что все отключения будут плановыми. Они связаны с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В пятницу, с 9 до 13 часов свет отключат на ул. Ленина 72, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4; ул. Врубовая 1-15; пер. Сельскохозяйственный 1-9, 2-6.

С 9 до 14 часов электричества не будет ул. Красноармейская 18-20; ул. М.Горького 5, 20-28; пер. Доломановский 45.

С 9 до 16 часов обесточат просп. Коммунистический 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50; ул. Малиновского 28Б. 32; просп. Стачки 235, 235/2, 237.

С 9 до 17 часов без электричества останутся жители просп. Шолохова 121-161, 190-238; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20; пер. Кавказкий 1-37, 12, 2-36; пер. Казбекский 1-39, 2-50; пер. Нальчикский 1-47, 2-44; пер. Тебердинский 1-71, 2-56; пер. Тувинский 1-9, 29, 2-68, 47-59; ул. Куйбышева 1-25, 10-30; пер. Кабардинский 21-33, 30-52; пер. Осетинский 2-34, 1-39; пер. Дзержинского 1-33, 2-64; пер. Поворотный 1-5, 2-6; ул. Гранитная 27-73, 30-64; пер. Паровозный 1-3, 2-4; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; ул. Кабардинская 1-49, 2-52; ул. Горсоветская 52; ул. Коммунаров 1-11, 52, 69-83.

С 13 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Большевистская 30-66, 41-83; ул. Земельная 28-50, 31-65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32-70, 51-85; ул. Стасова 39-63, 42-72; ул. Дачная 49-9; пер. Госпитальный 1-13, 2-26.

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