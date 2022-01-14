Власти Ростова объяснили, почему затопило переход на Гребном канале

Речь идет о трубе с водопропускной функцией. Фото: группа в Instagram Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону.

Власти Ростова пояснили, что затопленный переход на Гребном канале «Дон» на самом деле труба с водопропускной функцией. Параллельно она открыта для пешеходов, однако люди не всегда могут пересечь это место из-за луж, отметили в администрации.

- Отвод ливневых стоков, прошедших очистку, предполагался на рельеф в пойму. Там сейчас обустроили водноспортивный кластер, он оказался подпором для воды. Из-за этого во время осадков происходит подтопление, - прокомментировали власти.

К слову, двойное использование объекта - и как переход, и как трубу - еще в 2014 году утвердила госэкспертиза.

Ранее в соцсетях люди пожаловались, что подземный проход перекрыла вода, и дети не могут добраться на тренировки. Пользователи сети отметили, что подобное происходит уже не в первый раз.

Однако, как добавили власти, попасть на Гребной канал попасть все-таки можно. Для этого следует от остановки на Левобережной пройти по тротуарам дорог на той же Левобережной и Бориса Слюсаря. Проезжую часть пешеходы должны пересекать на переходам около остановки «Городской пляж» и в районе водноспортивного кластера «Акватория».

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