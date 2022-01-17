Отключение света в Ростове-на-Дону 17 января 2021 года: массовые отключения электричества ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 января 2021 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. Без света придется просидеть сотням местных жителей. Электроэнергии не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 17 января, свет отключат на ул. Трудящихся 136-152, 155-175; пер. Безымянный 24-28; ул. Кручинина 67.

С 9 до 13 часов электричества не будет на просп. Королева 15/4; ул. Орбитальная 26/1; ул. Добровольского 36/3, 36/4.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-89, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-76; пер. Оренбургский 92-114; пер. Кошевого 31-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63, 40-66; ул. Коровкина 21-45, 20-46; пер. Скрыпника 59-63, 64-68; пер. Гвардейский 79-81; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Димитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Молокова 17/53; ул. Казахская 78/3, 78/4, 84/3, 84/4; ул. Листопадова 107-121, 90-98; ул. 3 линия 56-86, 69-111; ул. 5 линия 56-94, 55-101;ул. Зорге 25/3, 31В, 25/4, 33/6, 27/7, 27/6, 27/3; ул. Еременко 56/4.

С 13 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жителям просп. Королева 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/9, 1/ф; ул. Стартовая 14/3; бул. Комарова 18/3.

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