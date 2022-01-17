В ростовской детской поликлинике проведут профилактику от грызунов и насекомых

В детской поликлинике Ростова проведут дератизации и дезинсекцию Фото: Федор СКВОРЦОВ

Ростовская детская поликлиника запланировала проведение дератизации и дезинсекции. На это планируется потратить 126 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской детской поликлиникой Железнодорожного района. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходим будет на протяжении 2022 года проводить процедуры по дератизации и дезинсекции.

Финансирование будет осуществляться из средств, выделенных на на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профилактическая травля нежелательных насекомых и грызунов будет стоить ростовской поликлинике около 101 тысячи рублей.

В подобной процедуре нуждается поликлиника № 41.