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Общество17 января 2022 4:00

В ростовской детской поликлинике проведут профилактику от грызунов и насекомых

На это потратят 126 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В детской поликлинике Ростова проведут дератизации и дезинсекцию

В детской поликлинике Ростова проведут дератизации и дезинсекцию

Фото: Федор СКВОРЦОВ

Ростовская детская поликлиника запланировала проведение дератизации и дезинсекции. На это планируется потратить 126 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской детской поликлиникой Железнодорожного района. Все желающие уже смогли подать заявки на участие. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходим будет на протяжении 2022 года проводить процедуры по дератизации и дезинсекции.

Финансирование будет осуществляться из средств, выделенных на на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

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Профилактическая травля нежелательных насекомых и грызунов будет стоить ростовской поликлинике около 101 тысячи рублей.

В подобной процедуре нуждается поликлиника № 41.