В Ростовской области после Крещения ожидается похолодание

В Ростовской области ожидается похолодание после Крещения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донском регионе Крещенские морозы придут уже после праздника. Об этом сообщили в управлении по делам ГО И ЧС.
Согласно прогнозам метеорологов, 18-19 января температура воздуха может в ночные часы в северных районах области температура воздуха может опускаться до -15 градусов.
Днем в Ростовской области будет стоять облачная погода с временными прояснениями, а также возможно выпадение снега. В дневное время суток столбики термометрров будут подниматься до отметки в ноль градусов.
Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого временами будут достигать 11 метров в секунду. А на дорогах есть вероятность возникновения гололедицы.
В Ростове температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от нуля градусов до +1. Вечером и ночью возможен сильный мокрый снег и снег с дождем.
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