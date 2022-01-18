Отключение света в Ростове-на-Дону 18 января 2021 года: сотни местных жителей останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 января 2021 года: в городе тысячам местных жителей предстоит просидеть без света. Горожане останутся без возможности воспользоваться электроприборами на несколько часов. Свет будет отключен практически во всех районах города.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 18 января, с 8 до 17 часов свет отключат на ул. Венеры 9/5, 11/6; пер. Атмосферный 1, 3, 14; пер. Урана 2.

С 9 до 13 часов электричества не будет на ул. Красноармейская 206.

С 9 до 17 часов обесточат с/т «Жемчужина»; РСМ «Товарищ»; «Дружба»; «Росинка»; «Северная Ривьера»; «Красный Аксай»; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. Калужская 50-78, 53-99; ул. Глинки 51-93, 54-94; ул. Мурманская 54-94, 47-87; ул. Днепропетровская 7-35, 8; ул. Т. Дона 47-59; ул. Арефьева 56-68; просп. 20 лет Октября 71-77; ул. Зорге 25/3, 31В, 25/4, 33/6, 27/7, 27/6, 27/3; ул. Еременко 56/4; ул. Ларина 24/1, 26, 26/А, 28; ул. Нагибина 29, 31/Б.

С 10 до 12 часов без электроэнергии останутся жители ул. Амбулаторная 95-115; ул. Подгорная 1-29, 2-20; пер. Саперный Спуск 31-51, 50-54; ул. Журавлёва 47, 102; ул. Суворова 115; ул. Трамвайщиков 8.

С 13 до 15 часов возможности воспользоваться электроприборами не будет у жителей ул. Амбулаторная 95-103; ул. Демьяна Бедного 26-32; пер. Деревянко 11-27, 18-28, 44.

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