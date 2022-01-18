В Калмыкии разыскивают должников по уголовным штрафам

В Калмыкии разыскивают должников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Калмыкия судебные приставы объявили в розыск должников, уклоняющихся от приговоров судов по уголовным штрафам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В общей сложности эти люди задолжали более пяти миллионов рублей.

Местные приставы очень надеются на неравнодушие и помощь жителей республики.

- Для этого достаточно сообщить информацию о месте нахождения данных граждан по телефону 3-88-78. Анонимность гарантируется, - подчеркнули в ведомстве.

Чтобы данные должника были удалены из списка, ему необходимо погасить долг по исполнительному листу. Для этого ему нужно будет обратившись в Службу судебных приставов.

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