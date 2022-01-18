На поддержку агропромышленного комплекса в Ростовской области направили семь миллиардов рублей

В Ростовской области на развитие АПК направили семь миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе на поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году было направлено семь миллиардов рублей. Об этом на минувшем совещании сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Стоит отметить, что четыре миллиарда от этой суммы были выделены из федерального бюджета.

- Более 2,2 млрд рублей было направлено на поддержку разных отраслей растениеводства и мелиорации. Почти 1,6 млрд рублей ушло на развитие переработки сельхозпродукции. А еще почти 1,2 млрд рублей потратили на мероприятия по развитию животноводства и рыбной отрасли, - говорится в тексте сообщения.

В общей сложности в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в регионе в 2021 году выделили 1,36 миллиарда рублей.

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