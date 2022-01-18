Специалисты экстренных служб проверили подготовленные к Крещению купели Ростовской области

В Ростовской области проверили подготовленные купели Фото: Правительство РО

В донском регионе специалисты экстренных служб в канун Крещения проверили подготовленные купели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Наибольшее внимание инспекция, возглавляемая заместителем губернатора Вадимом Артемовым уделила Иордани в Азове. Окунаться в ледяную воду горожане смогут там на протяжении суток - с 22:00 18 января до 22:00 19 января. Безопасность в это время будут обеспечивать девять спасателей, медицинские работники, полицейские и казаки.

Возле места для купания установлены палатки для переодевания, кроме того, на дно купели был установлен деревянный настил, чтобы глубина не превышала допустимую - 1,3 метра.

- Коммунальным службам дано поручение прогрейдировать дорогу к пляжу и проследить за санитарным состоянием пляжной территории и участка у купели. Также необходимо обеспечить освещение внутри палаток для переодевания, усилить крепления помоста и сходней с учетом возможного усиления ветра, - говорится в тексте сообщения

Стоит отметить, что Иордань – это единственное место в Азове, где будет оборудована купель. 19 января здесь в общей сложности ожидается более трёх тысяч человек.

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