Василий Голубев дал свои прогнозы на предстоящую пятую волну коронавируса

Василий Голубев дал прогноз на пятую волну коронавируса Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал свои прогнозы на предстоящую пятую волну коронавирусной инфекции. Свое мнение глава региона высказал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По мнению губернатора, в ближайшее время опасное заболевание будет выявлено уже не у сотен, а у тысяч заболевших. В связи с этим необходимо как можно скорее принять дополнительные меры для борьбы со смертельно опасным вирусом, так рост заболеваемости уже начался.

- У нас сейчас есть шанс сделать все возможное, чтобы во время пика прихода омикрона удержать ситуацию. Возможно, это будет и последняя волна COVID-19, - уточнил глава региона.

Он попросил глав муниципалитетов принять дополнительные меры.

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Люди заболели сразу в нескольких территориях региона.