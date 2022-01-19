Отключение света в Ростове-на-Дону 19 января 2021 года: обесточены будут разные районы города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 января 2021 года: в донской столице отключат электричество в разных районах города. Электроэнергией горожане не смогут воспользоваться на протяжении нескольких часов.

Энергетики донской столице заявили, что отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 19 января, с 8 до 17 часов свет будет отключен на ул. Вселенная 1-23; 2-36; ул. Галактическая 1-25; 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Красноармейская 188-190, 192, 200, 206, 208-210; ул. М. Горького 140/56, 160, 162, 162б, 164, 195/198, 199-201; пер. Университетский 115, ул. Чехова 71/187, 79, 90.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. 19 линия 11-25, 14-34; ул. Мясникова 24-28; ул. Герасименко 10-16; ул. Погодина 6/Б, 6/В, 8, 10, 12; ул. Нагибина 27, 27/А, 29/1; просп. 40 лет Победы 67 А, 67/1, 67/2, 67/5, 69, 69/1, 69/2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 января 2021 года: сотни местных жителей останутся без электричества.

В донской столице жители десятков домов останутся без электроэнергии.