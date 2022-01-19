Веселовская районная больница приобретет аппараты ИВЛ

ЦРБ Веселовского района купит два аппарата ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Веселовском районе Ростовской области руководство центральной больницы приняло решение закупить аппараты искусственной вентиляции легких. На их приобретение планируется потратить более 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие могу подать свои заявки на участие до 27 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет заняться поставкой двух аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной неонатальной терапии для взрослых.

Средства на приобретение медицинского оборудования будут выделены из федерального и областного бюджетов. Контракт будет действовать с момента его подписания обеими сторонами и до 31 декабря нынешнего года.

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Оснащение было проведено в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области».