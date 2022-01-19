Донской минздрав закупит путевки в санаторий для перенесших ковид дончан

Донской минздрав закупит услуги санаторно-курортных организаций Фото: Елена МАРТЫНОВА

В Ростовской области министерство здравоохранения приобретет услуги санаторно-курортных организаций. На эти нужды планируется потратить более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 26 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет предоставить минздраву 15 путевок на первый квартал, 20 путевок на второй квартал, 15 путевок на третий квартал и 14 путевок на четвертый квартал года. В последствии эти путевки будут переданы нуждающимся в долечивании или реабилитации от последствий COVID-19.

Финансирование будет осуществляться из средств областного бюджета, выделенных на 2021 год. Услуги, согласно контракту, должны будут оказываться ежемесячно.

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