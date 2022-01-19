В Калмыкии омикрон обнаружили у 22 местных жителей

У 22 жителей Калмыкии выявили омикрон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калмыкии коронавирусный штамм омикрон был лабораторно подтвержден у 22 местных жителей. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

- Выявлены первые случаи заражения штаммом омикрон в нашей республике. Республиканское управление Роспотребнадзора и Минздрав Калмыкии подтвердили заболевание у 22 наших жителей, - написал Хасиков в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Глава региона также отметил, что омикрон на данный момент является самым опасным штаммом, потому что распространяется гораздо быстрее других. Именно поэтому так важно как можно скорее пройти процедуру вакцинации.

Главный санврач Калмыкии уточнил, что один зараженный омикроном прибыл из-за границы, второй - из другого региона, остальные - никуда не выезжали из республики в последнее время. Все больные являются взрослыми людьми и заболевание у них протекает в достаточно легкой форме или их состояние оценивается как средне тяжелое. Никому из них госпитализация не потребовалась все - на амбулаторном лечении.

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