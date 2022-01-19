В Ростове определили подрядчика, который займется содержанием пешеходных переходов

В Ростове выбрали подрядчика для содержания пешеходных переходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице определили подрядчика, который займется содержанием пешеходных переходов. На эти нужды будет выделено около двух миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие подали заявки на участие и конкурсная комиссия определила победителя. Им стала аварийно-диспетчерская служба №1. Теперь подрядчику предстоит заняться уборкой пешеходных переходов, поддержанием их внешнего вида и по необходимости мелким ремонтом.

Источник финансирования в документации не значился. А заключенный контракт будет действовать на протяжении всего нынешнего года.

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Они будут предоставлены для долечивания и реабилитации.