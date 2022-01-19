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Общество19 января 2022 14:07

Еще один житель Калмыкии скончался от коронавируса

За весь период зафиксирован 761 летальный исход
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии от коронавируса скончался еще один человек

В Калмыкии от коронавируса скончался еще один человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Калмыкии снова возросло количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За минувшие сутки от опасной болезни скончался еще один местный житель. В общей сложности заболевание унесло уже 761 жизнь.

Кроме того, за вчерашний день опасный вирус подтвердился у 31 человека. И количество заболевших возросло до 34 327. Но и победить вирус смогли довольно большое количество человек - 32 795.

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За сутки в Ростовской области скончались 10 пациентов с COVID-19.

Это люди, у которых на течение инфекции в том числе повлияли хронические заболевания.