В Калмыкии бывший полицейский похитил табун лошадей

Бывший полицейский в Калмыкии похитил табун лошадей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии под суд отправят бывшего правоохранителя за совершение крупной кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с 12 по 13 мая 2021 года злоумышленник, будучи сотрудником полиции, находясь на животноводческой стоянке своего родственника, выдал себя за его представителя и предоставил фальшивые товарно-транспортные накладные со своей подписью и печатью о продаже племенных лошадей и жеребят калмыцкой породы мясного типа. Таким образом, 131 лошадь калмыцкой породы и 21 жеребенка он продал жителю Пензенской области почти за семь миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый вывез с животноводческой стоянки весь транспорт и сельскохозяйственную технику.

- Материальный ущерб, причиненный потерпевшим от преступных действий обвиняемого, составил 14 188 552 рубля, что в соответствии со статьей 158 УК РФ относится к особо крупному размеру. В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - говорится в тексте сообщения.

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Если вину мужчины докажут, его уволят из МВД и осудят по статье.