Донские власти ожидают пик заболеваемости коронавирусом в течение десяти дней

Пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на конец января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе, по прогнозам властей, пик пятой волны коронавируса может прийтись на конец января. Об этом на прошедшем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил ректор РостГМУ Сергей Шлык.

Глава городского медуниверситета заявил, что в настоящее время студенты вуза оказывают помощь медикам в больницах Ростовской области. Почти четыре тысячи студентов задействованы для работы в медицинских организациях по всей территории донского региона, а 930 учащихся уже стали сотрудниками штатов инфекционных госпиталей.

- Пик заболеваемости стоит ожидать в конце января, а потому уже с понедельника, 24 января, студенты РостГМУ будут включаться в работу медучреждений Ростовской области, - отметил Шлык.

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