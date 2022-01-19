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Происшествия19 января 2022 19:58

В Таганроге сгорела шиномонтажная мастерская

Возгорание произошло ранним утром
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге сгорела шиномонтажная мастерская

В Таганроге сгорела шиномонтажная мастерская

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области вспыхнула шиномонтажная мастерская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 января, около шести часов утра в городе Таганроге. На Николаевском шоссе загорелась шиномонтажная мастерская. Очевидцы, заметившие огонь и дым, незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров помещения. Пожарным удалось к 6:27 локализовать возгорание, а уже через пять минут огонь был полностью потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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На место выехали специалисты экстренных служб.