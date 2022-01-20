Отключение света в Ростове-на-Дону 20 января 2021 года: десятки ростовчан на несколько часов лишатся электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 января 2021 года: в донской столице были анонсированы новые отключения света. Без электричества предстоит остаться десяткам местных жителей. Свет будет отключен в разных районах города. Ростовчане не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов.

Энергетики донской столице заявили, что отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 20 января, с 8 до 17 часов отключения света ожидаются на ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9 до 15 часов обесточат ул. Пушкинская 130-140, 144-146; просп. Чехова 60-64, 35-59; ул. Суворова 51; ул. Б. Садовая 81/31.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Таганрогская 112, 114, 114/Г, 114/И, 114/3.

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