В Ростове выбрали подрядчика для содержания мостов и путепроводов

В Ростове определили подрядчика, который займется содержанием мостов и путепроводов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице определили подрядчика, который займется содержанием мостов и путепроводов. На эти нужды планируется потратить более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие подали заявки на участие, затем конкурсная комиссия определила победителя. Им стала аварийно-диспетчерская служба №1. Теперь подрядчику предстоит заняться поддержанием в надлежащем виде городских мостов и путепроводов.

Источник финансирования в документации не значился. А контракт был заключен на весь предыдущий код

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове определили подрядчика, который займется содержанием пешеходных переходов.

На это будет выделено около двух миллионов рублей.

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» ищет журналиста

​Что нужно делать: отвечать за новостную ленту, находить и качественно отрабатывать инфоповоды.

Выберем человека ответственного, терпеливого, грамотного, который разбирается в тонкостях новостного потока. Опыт работы горячо приветствуется.

У нас стабильная зарплата, неравнодушный коллектив, офис в центре Ростова. Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития. Так, дополнительные интересы в жизни можно оформить в новый проект — ведь большом холдинге всегда есть место для творчества.

КОНКРЕТНО

Готовы присоединиться?

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.