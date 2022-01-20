Капитальный ремонт крыши Орловского кадетского корпуса будет стоить более 15,5 миллиона рублей

В Орловском кадетском конкурсе проведут капитальный ремонт крыши Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области Орловский казачий кадетский корпус принял решение провести капитальный ремонт крыши. На эти нужды планируется выделить более 15,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие могут подать заявки на участие до 28 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет выполнить капитальный ремонт крыши кадетского корпуса. Все работы должны быть осуществлены согласно проектно-сметной документации.

Работы необходимо будет начать после заключения контракта. Срок их окончания, также как источник финансирования, в документации не значились.

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