Донская прокуратура ищет подрядчика для техобслуживания и ремонта служебных автомобилией

В Ростовской области прокуратура ищет подрядчика для техобслуживания служебных автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области региональная прокуратура ищет подрядчика, который займется диагностикой, техническим обслуживанием и по необходимости ремонтом служебных автомобилей. На эти нужды планируется потратить 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 4 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет заняться диагностикой, техническим обслуживание и ремонтом 78 служебных автомобилей разных марок.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. А заключенный контракт будет действовать до 28 декабря нынешнего года.

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Источник финансирования в документации не значится.

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