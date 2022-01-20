В Калмыкии подросток угнал автомобиль и обокрал друга

В Калмыкии подросток угнал машину Фото: Тимур ХАНОВ

В Калмыкии 16-летний подросток обчистил своего приятеля и угнал автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В элистинский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что у него со двора был угнан автомобиль. Правоохранители объявили план "Перехват", в результате которого машину нашли на одной из городских улиц. По "горячим следам" удалось найти и подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний подросток, который ранее похитил у своего друга портмоне и мобильный телефон.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 "Кража" и статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове автослесарь угнал автомобиль своего знакомого после обещания его починить.

С хозяином авто злоумышленник не вышел на связь.

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.