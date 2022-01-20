В Таганроге отремонтируют "Дом Гайрабетова"

В Таганроге отремонтируют старинный дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге будет отреставрирован "Дом Гайрабетова XIX века". На эти нужды планируется потратить около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Ростовским государственным экономическим университетом. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 27 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет заняться выполнением работ по ремонту главного юго-западного фасада объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гайрабетова ХIХ века».

Информация об источнике финансирования в документации отсутствовала. А все работы необходимо завершить к 31 июля.

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