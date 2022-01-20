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Общество20 января 2022 20:18

В Таганроге отремонтируют "Дом Гайрабетова"

На это планируется потратить около 7,5 миллионов рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Таганроге отремонтируют старинный дом

В Таганроге отремонтируют старинный дом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге будет отреставрирован "Дом Гайрабетова XIX века". На эти нужды планируется потратить около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Ростовским государственным экономическим университетом. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 27 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет заняться выполнением работ по ремонту главного юго-западного фасада объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гайрабетова ХIХ века».

Информация об источнике финансирования в документации отсутствовала. А все работы необходимо завершить к 31 июля.

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