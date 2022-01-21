Отключение света в Ростове-на-Дону 21 января 2021 года: в разных районах города отключат электричество

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 января 2021 года: энергетики предупредили ростовчан о предстоящих отключениях электричества. Без света останутся жители разных частей города. Просидеть без электроэнергии им предстоит несколько часов.

Энергетики донской столице заявили, что отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 21 января, с 8 до 16 часов света не будет на ул. Леваневского 23-31; ул. Зеленодольская 13-35; ул. Димитрова 2-20, 1-25; ул. Руставели 2-28.

С 9 до 13 часов электричество отключат на ул. Ленина 72, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4; ул. Врубовая 1-15; пер. Сельскохозяйственный 1-9, 2-6.

С 9 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Зорге 25/5, 27/2, 27/5.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-я Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-я Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьминский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39; 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145.

С 13 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Большевистская 30-66, 41-83; ул. Земельная 28-50, 31-65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32-70, 51-85; ул. Стасова 39-63, 42-72; ул. Дачная 49-9; пер. Госпитальный 1-13, 2-26.

С 15 до 17 часов отключения света ожидаются на ул. Б. Садовая 9; пер. Доломановский 11А, 11Б, 12-16.

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